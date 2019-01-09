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Самолет арендовали у Шуфрича: появились новые подробности о задержанном в Мексике скандальном олигархе

среда, 09 января 2019, 13:25

Стало известно, из-за какого инцидента известного украинского олигарха российского происхождения Павла Фукса задержали по прилету на мексиканский курорт Канкун.

Об этом сообщается в Telegram-аккаунте The Newsroom.

"В недалеком 2017 году российский олигарх Павел Фукс, который позиционирует себя украинским, приобрел билеты для себя и нардепа Виталия Хомутынника на инаугурационный завтрак президента США Дональда Трампа. За каждый билет с "местом под солнцем" Фукс заплатил по сотне тысяч долларов эмигранту из постсоветского пространства, который по состоянию на 2017 год уже работал лоббистом Республиканской партии. В итоге, Фукс и Хомутынник получили места, из которых Трампа можно было разглядеть разве что под микроскопом. Из-за этого Фукс принципиально обиделся", - говорится в сообщении.

При этом, во время выяснения отношений лоббист объяснил Фуксу, что выполнил все предварительные договоренности, билеты были выданы, а о том, что оба при покупке будут "сидеть у Трампа на коленях" в этих договоренностях ни слова не было.

"Но Фукса это не удовлетворило и он захотел вернуть свои деньги, а в случае отказа пообещал применить к недобросовестному продавцу "методы воздействия", характерные для времен преобразования бандформирований на олигархат в 90-х годах прошлого столетия. Напуганный лоббист обратился за помощью в правоохранительные органы США, в результате чего Фукс оказался в "черном списке". На данный момент ему запрещен въезд в Израиль, США и сателлиты Соединенных Штатов, о чем Фукс обычно узнает экспериментальным методом, то есть после приезда в каждую отдельно взятую страну. Что и произошло в аэропорту мексиканского Канкуна", - добавляют в Telegram-аккаунте.

Также известно, что чартер в Канкун был арендован у нардепа Нестора Шуфрича за немалые деньги.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ноябре 2018 года Израиль задержал и депортировал из страны скандально известного украинского бизнесмена Павла Фукса.

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