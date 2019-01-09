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В Мексике задержали скандального украинского олигарха: журналистки раскрыли интересные детали

среда, 09 января 2019, 09:40

По данным журналистов, известного украинского олигарха российского происхождения Павла Фукса задержали по прилету на мексиканский курорт Канкун.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист программы "Схемы" Наталья Седлецкая, со ссылкой на два ее источника – в "системе международного правопорядка и в окружении самого бизнесмена".

По словам Седлецкой, они подтвердили ей, что бывший российский предприниматель, а теперь украинский олигарх Павел Фукс прилетел в страну частным самолетом из Великобритании (Фарнборо) и был задержан миграционными службами на границе.

"Интересно, что на борту с ним действительно находился влиятельный украинский депутат Андрей Иванчук (Народный фронт)", - отмечает журналистка.

По ее информации, Иванчука отпустили, проблемы на границе возникли только у Фукса.

"Со вчерашнего дня и до сих пор он содержится в аэропорту Канкуна миграционной службой Мексики, к нему приехали сотрудники украинского посольства", - рассказывает Седлецкая.

Она предполагает, что Фукса задержали, потому что он "находится в черном списке США".

"Это выяснилось по прилету в Мексику, и повлияло на решение местных пограничников впускать Фукса в страну или нет", - говорит журналист.

Сам Фукс заявил, что информация про его задержание – это "фейк", а сам он уже находится на пляже в Мексике.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ноябре 2018 года Израиль задержал и депортировал из страны скандально известного украинского бизнесмена Павла Фукса.

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