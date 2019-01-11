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В России заговорили про обмен взятых в плен украинских моряков

пятница, 11 января 2019, 09:24

Москва может в этом году обменять украинских моряков, захваченных у Керченского пролива, на россиян, которые находятся в заключении на Украине.

Об этом "Известиям" сообщил российский высокопоставленный дипломатический источник.

Собеседник в российских дипломатических кругах пояснил, что Москва рассматривает возможность обмена украинских граждан на россиян, которые находятся в заключении в соседней стране.

"Многое зависит от украинской стороны, насколько Киев будет готов идти на конкретные договоренности. Тем не менее надо понимать, что сейчас обменять украинских моряков невозможно. Они не военнопленные, как пытается их выставить Киев. А значит, надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене", - заявил он.

По его словам, в украинских тюрьмах сидит достаточно много россиян, которых надо вызволять.

"Однако до выборов на Украине это вряд ли возможно, поскольку Петр Порошенко тут же начнет выдавать это за свою победу", - добавил он.

Для Киева возвращение задержанных моряков является одним из главных внешнеполитических приоритетов, отметили источники в украинских правительственных и парламентских кругах.

"Мы хотим, чтобы ребята как можно раньше вернулись домой. У нас есть кого предложить России для обмена, и об этом недавно говорил наш генеральный прокурор. Понятно, что до президентских выборов обмен вряд ли состоится. Поэтому ситуация, скорее всего, решится уже после марта", - заявил один из собеседников.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась информация, что Россия придумала неожиданное применение украинским пленным морякам.

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