Россия придумала неожиданное применение украинским пленным морякам: озвучен коварный план

Украина делает все для освобождения из российской тюрьмы украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018, но вероятно, что их используют для воздействия на предстоящие выборы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на открытии выставки карт Украины, передает "Украинская правда".

Он сообщил, что 9 января состоялось очередное координационное совещание у уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой о судьбе военнопленных моряков.

"Мы определили общую тактику на ближайшие дни. Завтра состоится в Одессе встреча с родственниками наших военнопленных моряков... Мы стараемся предоставлять всю возможную человеческую помощь, чтобы облегчить их пребывание там. Начиная от денег и продуктов", - сказал министр.

По его словам, 17-18 января Россия попытается провести "заседания своих нелегитимных судов" и украинская сторона работает над тем, чтобы морякам была предоставлена вся возможная поддержка, чтобы представители наших друзей и партнеров были также на этих судах

"Я считаю, что Россия будет пытаться использовать - как всегда она использует и политических заключенных, и заложников - как некий товар, влиять на избирательный процессе, причем это касается любых выборов. Поэтому нам нужна скоординированная позиция всех наших партнеров", - сказал Климкин.

Как сообщал "Апостроф", ранее Кабмин ткнули носом в игнор пленных украинских моряков. Кроме того адвокат рассказал, как были ранены украинские моряки.