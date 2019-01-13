Тревожный звоночек: в Украине указали на уроки Керченского кризиса для Киева

Керченский кризис наглядно показал, что Запад не готов идти на конфронтацию с Россией, а Украина продолжает жить реальностью 2014 года.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса.

"Керченский кризис показал несколько важных вещей, поэтому можно сделать следующие выводы. Во-первых, Запад не готов идти на конфронтацию с Россией, и как раз реакция на Керченский кризис очень ярко это продемонстрировала. Это очень тревожный звоночек для Украины на 2019 год, особенно, учитывая выборы у нас и выборы в Европарламент весной, за которыми мы должны очень тщательно следить", - объяснил он.

По словам эксперта, Керченский кризис показал еще и то, что Украина живет в реальности 2014 года.

"Во-вторых, этот кризис, на мой взгляд, зафиксировал абсолютную оторванность украинских политических элит от реальности. К сожалению, я пришел к выводу, что Украина живет 2014 годом. Значительная часть украинских элит, власти не понимают, что мир изменился за последние четыре года. И эти заявления после Керченского кризиса о перекрытии Босфора России, о заведении кораблей НАТО в Азовское море, о развертывании военной миссии НАТО в Черном море - совершенно оторваны от реальности. Они показали, что у нас не понимают, что прошло четыре года, и мир изменился. Еще по состоянию на 2014 год сменились правительства государств, изменилась геополитическая обстановка в мире, США и Европа больше не такие друзья, какими были раньше. Все социально-экономические проблемы, которые переживают эти государства, заставляют их погружаться в себя и не заниматься внешней политикой, тем более – Украиной. Керченский кризис зафиксировал то, настолько у нас живут прошлым и не видят реальности - мир меняется, и соответственно нужно менять свою тактику, месседжи, коммуникационную политику, подход к сотрудничеству с европейцами. Надо также работать с соседями, а мы живем в 2014 году. Наши корабли захватили, значит, надо воевать с Россией, а это просто полный абсурд", - говорит Куса.

Политолог указал и еще на один тревожный момент.

"Лично для меня Керченский кризис стал очень показательным, учитывая эти процессы, а именно - изменение геополитической обстановки вокруг Украины. Последние резолюции по Крыму - также из этой оперы. Их приняли, но надо посмотреть не на то, сколько стран проголосовали за резолюцию, а на то, почему очень многие страны воздержались от голосования", - добавляет он.

Подробнее о том, почему Запад не готов идти на конфронтацию с Россией, читайте в материале "Апострофа": Керченский кризис вскрыл главную проблему мировых элит - эксперт-международник.