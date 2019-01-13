Керченский кризис вскрыл главную проблему мировых элит - эксперт-международник

В 2018 году мир сотрясали военные конфликты и громкие скандалы. Россия снова неожиданно напала на Украину, захватив наши корабли в Керченском проливе и пленив наших граждан. Мировые лидеры не были готовы к такому коварству русских и не смогли достойно осудить эту агрессию, поскольку и в ЕС, и в США хватает собственных проблем: Евросоюз "прощается" с Великобританией, а американцы выводят свои войска из Сирии. Эксперт по международной политике Украинского института будущего ИЛИЯ КУСА рассказал "Апострофу", почему Запад не пойдет на конфронтацию с Россией и какие уроки следует вынести из Керченского кризиса.

- В сентябре мы ввели в действие решение СНБО о прекращении договора дружбы между Россией и Украиной, соответствующий закон уже принят. На что это повлияет?

- Как по мне, то ни на что особо, ведь этот договор давно уже не действует. Еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, собственно, тогда Россия и нарушила этот договор.

Особо крупных юридических последствий это не несет, но вместе с непродлением договора отменяются определенные условия и статьи, которые могли бы быть нам полезны в международных судах. Это такая негативная сторона решения, но именно оно правильное. Этот договор не работает, поэтому, какой смысл его придерживаться.

- Какие проблемы продемонстрировал Керченский кризис?

- Керченский кризис показал несколько важных вещей, поэтому можно сделать следующие выводы. Во-первых, Запад не готов идти на конфронтацию с Россией, и как раз реакция на Керченский кризис очень ярко это продемонстрировала. Это очень тревожный звоночек для Украины на 2019 год, особенно, учитывая выборы у нас и выборы в Европарламент весной, за которыми мы должны очень тщательно следить.

25 ноября 2018 года корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России с применением оружия задержали корабли Военно-морских сил Украины Фото: GettyImage

Во-вторых, этот кризис, на мой взгляд, зафиксировал абсолютную оторванность украинских политических элит от реальности. К сожалению, я пришел к выводу, что Украина живет 2014 годом. Значительная часть украинских элит, власти не понимают, что мир изменился за последние четыре года. И эти заявления после Керченского кризиса о перекрытии Босфора России, о заведении кораблей НАТО в Азовское море, о развертывании военной миссии НАТО в Черном море - совершенно оторваны от реальности. Они показали, что у нас не понимают, что прошло четыре года, и мир изменился. Еще по состоянию на 2014 год сменились правительства государств, изменилась геополитическая обстановка в мире, США и Европа больше не такие друзья, какими были раньше. Все социально-экономические проблемы, которые переживают эти государства, заставляют их погружаться в себя и не заниматься внешней политикой, тем более - Украиной.

Керченский кризис зафиксировал то, настолько у нас живут прошлым и не видят реальности - мир меняется, и соответственно нужно менять свою тактику, месседжи, коммуникационную политику, подход к сотрудничеству с европейцами. Надо также работать с соседями, а мы живем в 2014 году. Наши корабли захватили, значит, надо воевать с Россией, а это просто полный абсурд.

Лично для меня Керченский кризис стал очень показательным, учитывая эти процессы, а именно - изменение геополитической обстановки вокруг Украины. Последние резолюции по Крыму - также из этой оперы. Их приняли, но надо посмотреть не на то, сколько стран проголосовали за резолюцию, а на то, почему очень многие страны воздержались от голосования.

- Еще один сложный процесс - Brexit. Стоит ли ожидать повторного референдума по этому вопросу?

- Я вижу два варианта, которые остались на 2019 год: выход по соглашению Терезы Мэй или выход без соглашения. Не думаю, что британцы пойдут на такой опасный шаг, как повторный референдум. Думаю, что в 2019 году Тереза Мэй уйдет в отставку, потому что пора ей туда пойти. Это не зависит от желания ее оппонентов, которые хронически не могут самоорганизоваться. Я сам был удивлен, что оппозиционная Лейбористская партия и внутренняя оппозиция Мэй внутри Консервативной партии не могут договориться между собой. У них была куча моментов, когда они могли объявить ей недоверие и отправить в отставку, но не смогли из-за разных междоусобных распрей за должности, деньги и тому подобное. В этом плане Великобритания 2018 года напомнила мне Украину. Посмотрим, что будет в 2019 году, все-таки у Терезы Мэй еще есть шанс, каким образом уговорить депутатов поддержать свой проект соглашения. Надо признать, что вариантов действительно два: выход с соглашением или без него.

- Какие последствия будут после вывода американских войск из Сирии?

- Вывод американских войск - это будет жирная точка в сирийской кампании США, которую они проиграли еще в 2013 году, просто до сих пор дотянули, надеясь на то, что там какие-то факторы и региональные тенденции как-то изменят ситуацию и каким-то образом дадут им шанс перевернуть ход событий. Но и этого не получилось, а Трамп сделал то, чего не решался делать Обама. Он сказал, что войну они выиграли, но по факту это не так, и она не имела никакого смысла для США, которые больше не хотят быть "глобальным полицейским". Это было прямо сказано во время недавней поездки в Ирак, и это соответствует внешне политической доктрине Трампа, которая заключается в том, что США хотят сохранить свою глобальную позицию в мире, но при минимальных затратах.

Соединенные Штаты объявили о своем решении вывести войска из Сирии, сославшись на то, что террористы "Исламского государства" в этой стране повержены Фото: EPA/UPG

Для них военное присутствие США в Сирии - это пустая трата денег и ресурсов, поскольку это проигрышная история. Логика Трампа правильная, они не хотят втягиваться опять в какой-то Афганистан или Ирак надолго. Понимают, что это будет какая-то новая Ливия. Они этого не хотят, и соответственно уходят.

То есть логика Трампа правильная, но он ее неправильно реализовал. Он сделал это в своем стиле - никого не предупредил, просто взял и решил и подставил всех европейских союзников: министра обороны Метиса, который за неделю до его решения говорил, что они надолго останутся в Сирии, он подставил Джона Болтона, своего советника, многих вообще. То, что США не хотят быть "глобальным полицейским" - это, собственно, идея Трампа, которую он лелеет еще с 2016 года. Мол, им надо больше решать внутренние проблемы с экономикой, дефицитом торговли в отношении Китая, созданием рабочих мест, с институциональными реформами, которые назрели. А вот внешние их интересы будут защищать союзники.

Для этого нужно создать различные альянсы, региональные точки опоры, на которые можно опираться в будущем. То есть не Соединенные Штаты будут всех и все делать, а какие-то альянсы. Единственная проблема в том, сможет ли Трамп создать такие альянсы, ведь это требует незаурядного дипломатического таланта и времени. Сначала была идея создания ближневосточного НАТО, была идея заменить американские войска войсками Ирака и Саудовской Аравии. В результате Ирак отказался, а Аравия решила туда самостоятельно не лезть, так как воевать они не умеют.

Затем уже вывели войска, альтернативы не было, они ничего не придумали. Сделали это плохо с точки зрения дипломатии, но это было прогнозируемо с самого начала. Думаю, что вывод войск из Сирии в 2019 году вспомнится нам эхом и, возможно, какими-то изменениями относительно присутствия США в Ираке. США будут уменьшать свое участие в глобальных процессах в пользу региональных действий, чтобы меньше тратить денег и больше решать собственные проблемы. Украине нужно иметь это в виду. Когда мы апеллируем к США, то должны понимать, что сейчас у них другие тенденции.