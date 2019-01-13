В России рассказали о состоянии украинских узников Кремля

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о состоянии здоровья украинских политзаключенных Эдема Бекирова и Станислава Клыха.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова.

В частности, по утверждениям российской стороны, инвалид первой группы Эдем Бекиров, который имеет ряд заболеваний, "обеспечен всем необходимым.

"По моей просьбе Татьяна Москалькова уже поговорила с "руководителем" Федеральной службы исполнения наказаний в Крыму и он пообещал, что в понедельник Эдема Бекирова отвезут в больницу для проведения необходимых медицинских исследований, а также предоставят всю необходимую медпомощь", – пишет Денисова.

В то же время, Станиславу Клыху провели анализы и диагноз рака, который у него не подтвердился. Денисова пообещала обратиться к консулу для проверки этой информации.

"Все другие вопросы мы уже обсудим непосредственно на встрече в Москве в понедельник. Мы договорились с Татьяной Москальковой о времени встречи и решили, что она будет конфиденциальной", – отметила омбудсмен.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", к схваченному и заключенному в оккупированном Крыму крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, который болеет сахарным диабетом, почти две недели не приходили врачи.