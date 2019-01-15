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Одиозный соратник Медведчука оказался координатором сепаратистов в Киеве: эксклюзивный документ

вторник, 15 января 2019, 12:30

Представитель украинского политика, лидера ОО "Украинский выбор" Виктора Медведчука Дмитрий Перлин, который недавно посетил оккупированный Донецк, оказался координатором антиукраинских групп.

Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении "Апострофа".

Ранее стало известно, что представитель главы "Украинского выбора" и кума Путина встречался с главарем ДНР Денисом Пушилиным.

Документы, датированные началом 2015 года, касающиеся Дмитрия Перлина, свидетельствуют о крайней неоднозначной его деятельности. В частности, речь идет о том, что Перлин якобы используется в целях координации антиукраинских групп, которые работают в информационной сфере.

Также в Киеве, якобы по указанию Перлина, на фасаде одного из зданий был установлен флаг "Новороссии" и макет взрывного устройства.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" Зачем в Донецк ездил соратник кума Путина: когда ждать новую войну за Донбасс.

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Раздел: Политика Тема:
Теги: Медведчук, Перлин

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