В сети появились фото 16-летнего Яроша

В сети появились фото командующего "Украинской добровольческой армии", народного депутата Дмитрия Яроша в юношестве.

Снимки опубликовала "Украинская правда".

Фото, на которых украинский националист запечатлен в компании школьных товарищей, датированы концом 1980-х годов.

Сам Ярош говорит, что у него было обычное, счастливое детство советского мальчика. По его словам, он пошел работать на завод в 16 лет - мастером по ремонту металлургического оборудования.

На одном из снимков - Ярош на первом своем голодании в центре Днепродзержинска в конце восьмидесятых, выступая в защиту экологии и против вредного оборудования метзавода.

Как сообщал "Апостроф", ранее Ярош назвал места, которым грозит удар войск Путина при наступлении в Украине.