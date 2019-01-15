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В сети появились фото 16-летнего Яроша

вторник, 15 января 2019, 23:17

В сети появились фото командующего "Украинской добровольческой армии", народного депутата Дмитрия Яроша в юношестве.

Снимки опубликовала "Украинская правда".

Фото, на которых украинский националист запечатлен в компании школьных товарищей, датированы концом 1980-х годов.

Сам Ярош говорит, что у него было обычное, счастливое детство советского мальчика. По его словам, он пошел работать на завод в 16 лет - мастером по ремонту металлургического оборудования.

На одном из снимков - Ярош на первом своем голодании в центре Днепродзержинска в конце восьмидесятых, выступая в защиту экологии и против вредного оборудования метзавода.

Как сообщал "Апостроф", ранее Ярош назвал места, которым грозит удар войск Путина при наступлении в Украине.

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Раздел: Политика Тема:
Теги: Ярош, УДА

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