Россия топит Запад: в Украине раскрыли коварный план Кремля

Россия использует мигрантов, дабы создать проблемы для Запада, чтобы дестабилизировать его.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

"РФ задействует такой интересный момент, как использование мигрантов. Причем эти нашествия шли из тех стран, где есть какие-то условные российские интересы: Сирия, Ливия, страны Северной Африки. То есть в странах, которыми интересуется Россия, создаются проблемы. Россияне даже пытаются помогать, чтобы эти потоки мигрантов оказались в Европе, которая захлебывается от этой проблемы", - говорит он.

По его словам, аналогичная ситуация создана на границе с США, и она появилась не вдруг.

"Так называемые пешие колонны сформировались в тех странах Латинской Америки, где мощное влияние именно Российской Федерации. Не исключено, что ситуация, которая возникла сейчас в Венесуэле - это один из факторов, который будет провоцировать граждан этой страны так же прорваться в США и таким образом создавать там проблемы. Это один из фактов, которые РФ использует для дестабилизации Запада. Я бы сказал, что это Венесуэла, Куба, хотя она уже весь свой ресурс отдала, а еще - Никарагуа, Боливия и Гондурас. Это бедные страны, там достаточно мощные левые настроения, которые финансово подогреваются со стороны Российской Федерации: они просто предлагают людям легкий выход из положения в виде США, которые расположены рядом, и там все очень хорошо", - добавляет эксперт.

Касаемо русскоязычной диаспоры, то в качестве примера Ягун приводит Израиль, где значительная часть населения является русскоязычной.

"И влияние России никто не отрицает. РФ якобы была на стороне арабов и палестинцев, а параллельно с этим находила возможность влиять на ту часть населения, которая прибыла в Израиль после 90-го года и находится под влиянием Москвы. Таким образом она внесла разлад в политическую структуру Израиля. А разъединение общества очень опасно для Израиля, оно угрожает самому существованию этого государства. Россия делает все возможное по всем фронтам, используя одни и те же методы, но с разным подходом, в очень многих странах мира", - объясняет он.

Подробнее о целях и методах Российской Федерации для дестабилизации Запада, читайте в материале "Апострофа": Россия использует мигрантов, чтобы Европа захлебнулась от проблем - экс-заместитель главы СБУ.