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Москва готовит очередную подлость против раненых украинских моряков: детали

вторник, 22 января 2019, 21:27

Раненых украинских пленных в России моряков хотят перевести из СИЗО "Матросская тишина" в "Лефортово", где нет больницы.

Об этом сообщает издание "theБабель".

В Москве готовят к переводу военнопленных украинских моряков Андрея Эйдера, Василия Сороку и Андрея Артеменко. Адвокат Александра Маркова, которая защищает Эйдера и ее коллега Сергей Бадамшин (адвокат Сороки) посетили моряков в СИЗО.

"На данный момент точной даты перевода раненых моряков в СИЗО "Лефортово" нет. Думаем, что в ближайшее время их переведут, на этой или на следующей неделе", - рассказала Маркова.

Адвокат добавила, что украинские консулы в России, как и адвокаты, смогут посещать военнопленных украинских моряков в "Лефортово". Родственники военнопленных против перевода, поскольку в "Матросской тишине" моряки проходят лечение в больнице СИЗО, а в "Лефортово" больницы нет.

"Мы против перевода ребят к "Лефортово", они нездоровы. У моего сына проблемы с глазами, их нужно срочно лечить", - пояснила мать раненого Андрея Артеменко Лариса Артеменко.

Ее слова подтвердила и адвокат. "Медико-санитарной части в "Лефортово" нет, есть только отдельные врачи. Возможности оказания медицинской помощи в "Лефортово" гораздо хуже", - отметила Александра Маркова.

По информации Сергея Бадамшина, функции руки Сороки не восстанавливаются, пальцы не сгибаются, не сходит отек, в руке остаются осколки.

"Медицинские документы, в нарушение закона, не представлено не только адвокату, но даже самому больному", - сообщил в Facebook адвокат Бадамшин.

Как сообщал "Апостроф", 16 января Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей еще четырем украинским морякам Виктору Безпальченко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Владимиру Лисовому до 24 апреля 2019 года.

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