Приговор Януковичу: стало известно о смягчающих обстоятельствах

Оболонский суд Киева оправдал беглого экс-президента Виктора Януковича по статье о посягательстве на территориальную целостность, а также учел смягчающие обстоятельства.

Об этом говорится в озвученном 24 января тексте приговора.

В частности, Оболонский суд Киева оправдал Януковича по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность), так как, по мнению судей, прокуратура не предоставила достаточных доказательств того, что он умышленно пытался изменить существующие границы государства и посягал на территориальную целостность Украины.

Смягчающим обстоятельством при определении приговора суд назвал то, что Янукович действовал под влиянием руководства РФ. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Также среди смягчающих обстоятельств суд назвал то, что Янукович ранее не был судим, а также то, что свидетель защиты Анна Герман охарактеризовала его "исключительно с положительной стороны".

Напомним, как сообщал "Апостроф", 24 января суд в Киеве заочно признал беглого экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне.