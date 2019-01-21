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Значит так, полная амнистия: Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Путиным

понедельник, 21 января 2019, 08:52

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский рассказал, как будет возвращать мир на Донбасс.

Об этом сообщает Украинская правда.

"Прежде всего, я хочу, чтобы перестали стрелять. Вот эти договоренности, я думаю, не очень сложные. Мне кажется, что можно договориться. Первое – перестать убивать. Это важно – сохранить наших людей", - говорит кандидат.

По его словам, нужно переформатировать Минские договоренности.

"У нас есть сегодня Минские договоренности, которые не очень работают. Конечно, я бы очень хотел, чтобы они работали. Я бы хотел добавить к Минским договоренностям, может быть, еще чуть-чуть, может быть, переформатировать этот круг, может, привлечь еще другие западные страны", - добавляет он.

Зеленский уверен, что ни о какой амнистии боевиков не может быть и речи.

"Они убивали наших людей. Что значит пойдете? Я вообще против того, чтобы нам, независимой стране, говорили "значит так, полная амнистия". Конечно, никто на это не пойдет! У нас есть своя страна, она независима. Поэтому надо все делать максимально, чтобы вернуть все территории. Наверное, не быстро, но у нас есть вариант – остановить стрельбу. Договориться об этом можно? Можно. Потому что никто не хочет, чтобы люди погибали. Думаю, об этом договоримся. А потом поднимем нашу страну", - уточняет Зеленский.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты проанализировали готовность шоумена управлять страной.

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