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Украинские спортсмены пожаловались Порошенко на министра Жданова: документ

понедельник, 28 января 2019, 15:41

Известные украинские спортсмены написали открытое письмо властям, в котором выразили свое неодобрение политике, проводимой министром молодежи и спорта Игорем Ждановым.

В частности, в письме на имя президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и главы парламента Андрея Парубия, говорится, что спортсмены недовольны решением министра о расформировании комиссии по конкурсному отбору кандидатов на должности главных и государственных тренеров.

В письме отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что комиссия приняла решение вопреки позиции министра.

При этом они отметили, что такими действиями министр поставил под угрозу участие Украины в Олимпийских играх в Токио.

Подробности читайте в письме, которое имеется в распоряжении редакции.

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