Нахал из Кремля уничтожает Европу: на Западе заговорили о войне за цивилизацию

Современная Европа разваливается у нас на глазах с подачи "нахального оккупанта из Кремля".

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на заявление писателей, журналистов и философов Европы.

Так, по их словам, Европе грозит опасность от националистических движений.

Мы приводим полный текст их послания, опубликованного британским изданием.

"Идея Европы в опасности. Со всех сторон несется критика, оскорбления и попытки подменить причину следствием. "Хватит строить Европу! Давайте восстановим связь с нашей национальной душой! Давайте заново откроем нашу утраченную идентичность!" Это повестка дня популистских сил, наводняющих континент. И не важно, что такие абстракции, как "душа" и "идентичность" часто существуют только в воображении демагогов.

Европу атакуют лжепророки, опьяненные негодованием и призрачной возможностью оказаться в центре внимания.

Два больших союзника, которые ранее спасли Европу от самоубийства, теперь бросили ее: один - тот, что по другую сторону Ла-Манша, второй - по другую сторону Атлантики.

Европа все более уязвима перед нахальным оккупантом из Кремля. Европа как идея разваливается у нас на глазах.

И в этом ядовитом климате должны состояться майские выборы в Европарламент. Если ничего не изменится, если ничто не воспрепятствует этому наводнению, если не воспрянет дух сопротивления, эти выборы обещают быть самыми ужасными из всех, что мы знали. Они принесут победу злодеям. Те, кто еще верит в наследие Эразма, Данте, Гете и Коменского, потерпят позорное поражение. Политика презрения к интеллекту и культуре победит. Грядет всплеск ксенофобии и антисемитизма. Грядут бедствия.

Мы, нижеподписавшиеся, - среди тех, кто отказывается смириться с этой надвигающейся катастрофой.

Мы считаем себя европейскими патриотами (группой более многочисленной, чем принято считать, зачастую слишком тихой и покорной), которые понимают, что поставлено на карту. Через три четверти века после разгрома фашизма и через 30 лет после падения Берлинской стены грядет новая битва за цивилизацию.

Мы верим в великую идею, которую унаследовали, и считаем, что она была единственной достаточно мощной силой, чтобы поднять народы Европы над собой и своим воинственным прошлым. Мы считаем, что она остается единственной достаточно действенной силой, чтобы отразить новые признаки тоталитаризма, способные пробудить беды темных веков. С тем, что поставлено на карту, мы не можем сдаться.

Поэтому мы приглашаем присоединиться к нам.

Поэтому мы призываем действовать накануне выборов, чтобы не проиграть их могильщикам европейской идеи.

Поэтому мы просим подхватить и нести факел Европы, который, несмотря на ошибки, провалы и проявления трусости, остается маяком для всех свободных мужчин и женщин на этой планете.

Через три четверти века после разгрома фашизма и через 30 лет после падения Берлинской стены грядет новая битва за цивилизацию

Наше поколение ошиблось. Как и последователи Гарибальди в XIX веке, которые твердили мантру "Италия справится сама", мы верили, что континент объединится сам по себе, без необходимости бороться или работать ради. Это, как мы сами себя уверили, было "направлением истории".

Мы должны отказаться от этого убеждения. У нас нет выбора. Теперь мы должны бороться за идею Европы или узреть ее гибель в потоке популизма.

В ответ на атаку национализма и "идентизма" мы должны воспрянуть духом активизма - или признать, что обида и ненависть топят нас. Надо бить тревогу против этих поджигателей душ и духа, которые, следуя от Парижа до Рима, на каждой своей остановке - в Барселоне, Будапеште, Дрездене, Вене, Варшаве будут устраивать костры из наших свобод.

В этом странном поражении "Европы", которое маячит на горизонте, новом кризисе европейского сознания, который грозит разрушить все, что сделало наши общества великими, благородными и процветающими, заключается вызов, наибольший с 1930-х годов: вызов либеральной демократии и ее ценностям".

Как сообщал "Апостроф", в Европе режим Путина сравнили с терроризмом.