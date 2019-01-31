ЕС хочет взять Донбасс под свой контроль: цена вопроса - 15-20 млрд евро

Европейский Союз намерен взять Донбасс под свою протекцию, курируя выделяемые Украине деньги на восстановление региона.

Об этом говорится в так называемом "плане Сайдика", предварительный вариант которого имеется в распоряжении "Апострофа".

В частности, план предусматривает создание Агентства реконструкции Восточной Украины (Eastern Ukraine Reconstruction Agency, EUKRA), которое будет работать под эгидой ЕС в течение 6-8 лет.

Главная цель EUKRA - аккумуляция средств доноров: ЕС, Агентства США по международному развитию, других международных организаций и даже России. Эти деньги будут потрачены на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса (как оккупированной части, так и подконтрольной Украине).

При этом, как рассказал "Апострофу" дипломат Василий Филипчук, Украина изначально предлагала ЕС использовать сценарий, который сработал после войны России против Грузии.

"ЕС провел конференцию и собрал 5 миллиардов евро помощи Грузии. В нашем случае это будет 15-20 миллиардов евро. Это реально. Но дело в том, что еврочиновники настолько не доверяют нашей власти, что деньги предоставить готовы, но не нашей власти, а собственному агентству, которое будет работать на территории Украины и самостоятельно будет имплементировать, и использовать эти средства", - подчеркнул Филипчук.

Подробности о "плане Сайдика" читайте в материале "Апострофа": "План Сайдика" по спасению Донбасса: 5 главных моментов и причем здесь Гватемала.