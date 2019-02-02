Появилось видео момента, как Вилкулу в Бердянске плеснули в лицо зеленкой

Появилось видео момента, когда кандидата в президенты от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" Александра Вилкула обливают зеленкой в Бердянске.

Соответствующее видео опубликовал Владимир Владимиров в Facebook.

На видео зафиксирован сам момент инцидента, когда лицо политика за секунду вдруг становится зеленого цвета.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, инцидент случился 1 февраля. Когда политик появился на площади перед домом культуры "Софит", его облили зеленкой. Отмечается, что политик вместе с охраной попытался попасть в помещение дома культуры. Между правоохранителями и активистами произошло столкновение.

После стычек Вилкулу удалось войти в дом культуры и провести там встречу с избирателями. Также, как сообщается, правоохранители задержали человека, облившего политика зеленкой. Им оказался местный житель 1985 года рождения.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились яркие фотожабы с облитым зеленкой Вилкулом.