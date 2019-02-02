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Появились яркие фотожабы с облитым зеленкой Вилкулом

суббота, 02 февраля 2019, 08:59

Кандидат в президенты от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" Александр Вилкул, которого облили зеленкой в Бердянске, стал персонажем для едких шуток.

Шаржами на случившийся инцидент пользователи опубликовали в соцсетях.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 1 февраля. Когда политик появился на площади перед домом культуры "Софит", его облили зеленкой. Отмечается, что политик вместе с охраной попытался попасть в помещение дома культуры. Между правоохранителями и активистами произошло столкновение.

После стычек Вилкулу удалось войти в дом культуры и провести там встречу с избирателями. Также, как сообщается, правоохранители задержали человека, облившего политика зеленкой. Им оказался местный житель 1985 года рождения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в октябре 2018 года в Запорожье из-за конфликта неизвестные облили зеленкой руководителя пророссийской организации "Полк Победы" Андрея Иванова.

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