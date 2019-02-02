Украина будет массово покупать оружие в США: озвучены детали

В скором времени Украина начнет масштабную закупку высокотехнологичного оружия США, в том числе ракетных комплексов Javelin.

Об этом на встрече с представителями вооруженных сил США заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает правительственный портал.

"Буквально вчера президент Порошенко подписал закон о закупке оружия за границей без посредников. Считаю это положительным сигналом для усиления обороноспособности нашей страны", - заявила она.

По ее словам, Украина стремится стать участником программы США Foreign Military Financing, которой предусматривается финансирование вооруженных сил зарубежных стран.

В свою очередь, генерал-лейтенант ВС США Кит Дэйтон подчеркнул, что Вашингтон "сфокусирован на помощи Украине в проведении качественных реформ в оборонном секторе".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какое оружие получат ВСУ в ближайшие годы.