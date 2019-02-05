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Скандал с отстранением Супрун: Вакарчук сделал жесткое заявление

вторник, 05 февраля 2019, 17:34

Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук осудил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения и обвинил в этом "старую политическую культуру".

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Вакарчука, людей, которые борются за реформы, пытаются изгнать любыми способами.

"Отстранение судом Ульяны Супрун от исполнения обязанностей и.о. министра очередной раз демонстрирует: старая политическая культура не воспринимает людей, которые борются за изменения не словами, а делами. Она их боится и пытается вытолкать любым способом, даже таким абсурдным, как этот", – пишет музыкант.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что не видит юридических оснований для отстранения от должности и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

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