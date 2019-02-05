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В Кабмине и у Порошенко отреагировали на скандал вокруг Супрун

вторник, 05 февраля 2019, 17:03

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что не видит юридических оснований для отстранения от должности и поддерживает деятельность исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун несмотря на соответствующее решение суда.

Об этом он написал в Facebook.

"Не вижу никаких юридических оснований для отстранения ее от должности и.о. министра. Вижу только намерения старой коррумпировано-мафиозной системы осуществить попытку вернуть коррупционные схемы в систему здравоохранения!",- заявил вице-премьер-министр.

При этом он озвучил важный тезис.

"Но... Реванша не будет! Ведь дело не в персоналиях, а в принципах деятельности нынешнего состава правительства", - добавил чиновник.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман также высказался по этому вопросу на своей странице в Facebook, заверив, что не допустит остановки начатой реформы в медицине.

"Относительно ситуации с Ульяной Супрун. Нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли и возвращения в нее коррупции. Мы начали изменения. Пришло время их защитить, чтобы украинцы получали качественные медицинские услуги!" - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в МОЗ отреагировали на скандальное решение суда по Супрун.

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