Состояние сверхкритическое: появились тревожные новости об узнике Кремля в Крыму

Состояние здоровья украинского политзаключенного в оккупированном Крыму Эдема Бекирова оценивается как критическое.

Об этом со ссылкой на его дочь Элеонору сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Российская сторона в это время утверждает, что он в удовлетворительном состоянии.

"Состояние здоровья Эдема Бекирова сверхкритическое. Об этом сообщила его дочь Элеонора. В то же время, по информации, которую я получила от советника Президента РФ, Председателя Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, состояние здоровья политзаключенного удовлетворительное", - заявила Денисова.

Она отметила, что в справке, которую получил адвокат, указывается, что у Бекирова нет заболеваний, которые делают невозможным его содержание под стражей, в то время как известно, что у него имеется целый ряд тяжелых болезней, которые могут ухудшиться в условиях СИЗО.

"Я в очередной раз убеждаюсь, что информации, поступающей из писем РФ, нельзя доверять. РФ скрывает истинное положение гражданина Украины и таким образом нарушает права человека! В последнем своем обращении я выражала просьбу принять безотлагательные меры для обеспечения гражданина Украины квалифицированной медицинской помощью в специализированном лечебном учреждении. И отметила, что содержание Эдема Бекирова в СИЗО может повлечь фатальные последствия для жизни", - подчеркнула омбудсмен.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", к схваченному и заключенному в оккупированном Крыму крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, который болеет сахарным диабетом, почти две недели не приходили врачи.