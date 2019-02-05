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Украинский журналист на Кремль ТВ озвучил жесткий ультиматум Путину: видео

вторник, 05 февраля 2019, 07:55

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире пропагандистской программы заявил, что ключи от мира находятся в одном месте - в Кремле в кармане Владимира Путина.

Видеозапись программы "60 минут", которая транслируется на канале "Россия 1", разместили в сети.

Во время эфира Гордон подчеркнул, что президент России должен дать приказ уйти с оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

"Тогда, если он покается перед государством Украина за причиненные страдания и смерти более чем 10 тысяч человек, возместит ущерб экономике, мы будем лучшими друзьями, я в этом уверен", - сказал он.

На это пропагандистка Ольга Скабеева ответила, что "Путин ключи не отдаст, никто из Крыма не уйдет, а на Донбасс никто не заходил".

"Дальше движение очень простое: если вы не покинете территорию Украины, будет конец руководству России. Вы не сможете жить в этом мире, будучи государством-агрессором", - продолжил Гордон, напомнив о словах одного из руководителей "Роскосмоса" о тотальной нехватке деталей из-за санкций. – "Вы технологически отстали и должны понимать, что без взаимодействия с Западом России – конец. Но если вы не уйдете из Украины и не оставите ее в покое – взаимодействия с Западом не будет".

Как сообщал "Апостроф", на территории Латвии на три месяца запретили ретрансляцию (в том числе распространение) программу российского телеканала "Россия РТР" из-за Украины.

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