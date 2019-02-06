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Конец старой системы: Вакарчук выдал жесткое обращение к политикам
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Конец старой системы: Вакарчук выдал жесткое обращение к политикам

среда, 06 февраля 2019, 08:58

Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук предложил изменить в Украине избирательную систему, чтобы выборы в парламент состоялись по открытым спискам.

Свою позицию он изложил в статье для "Украинской правды".

Так, музыкант напомнил, что украинцам перед каждыми выборами обещают золотые горы, о которых в будущем избранные политики забывают.

"Невыполнение обещаний стало неотъемлемым признаком существующей политической культуры, которая, как опасный токсин, отравляет всю страну. Этому надо положить конец. Нам нужна новая политическая культура. Нам нужна чистая политика", - написал он.

Вакарчук считает, что "те, кто были у власти в течение последних 27 лет", не смогут сломать существующую в Украине система, а потому должны уступить место "молодым профессионалам, людям будущего".

Миссия же существующих политиков - создать и применить антидоты, которые обезвредят старую токсическую политическую культуру.

Одним из таких антидотов, по мнению Вакарчука "может и должен стать новый Избирательный кодекс", чтобы парламентские выборы 2019 года прошли при полностью пропорциональной системе - "открытым региональным спискам с исключительно партийным выдвижением".

Если кодекс будет принят, в Украине будет отменена мажоритарная система выборов. Кроме того, вместо 225 мажоритарных округов будут сформированы 27 региональных.

Право на выдвижение кандидатов будут иметь только партии, которые будут формировать общенациональный список, а затем распределять кандидатов по региональным спискам.

В каждом регионе партия должна выдвинуть минимум 5 кандидатов.

Украинцы же на выборах получат бюллетень, в котором необходимо указать номер партии и отдельно - кандидата. Как результат - в парламент пройдут кандидаты от тех партий, которые набрали проходной барьер суммарно по всей Украине.

"Таким образом, не лидер партии в закрытом кабинете, а избиратели определяют место того или иного кандидата в списках партии. Это и делает списки открытыми", - подчеркивает Вакарчук.

Он считает, что такая система нивелирует коррупционную составляющую выборов, поскольку подкупать избирателей на округе размером с область будет сложно. Кроме того, соревноваться придется не только с оппонентами, но и с однопартийцами.

Кроме этого система исключит возможность предательства избирателей, поскольку кандидаты не смогут выиграть выборы как "независимые", а затем присоединиться к фракции той или иной партии.

"И самое главное. Такая система дает больше шансов попасть в парламент политикам нового качества, тем самым людям будущего - у них нет больших ресурсов, но есть честное имя, профессионализм, четкая идеология и железные принципы", - подчеркивает музыкант.

Он напомнил, что нужный проект закона №3112-1 давно находится в Верховной Раде.

"Этот законопроект уже проголосован в первом чтении и почти готов к голосованию в целом. На пути к окончательному принятию закона лежат не поправки или юридические замечания, так как их можно обработать довольно быстро; причина промедления - страх старой системы перед настоящими изменениями", - резюмировал музыкант .

Как сообщал "Апостроф", ранее Вакарчук заявил, что не намерен идти на выборы президента, но намекнул, что планирует заниматься политикой в Украине.

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