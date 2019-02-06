Куму Путина могут объявить о подозрении: озвучены условия

Процессуальные решения по делу, открытому в связи с высказываниями председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, будут приняты после проведения лингвистической экспертизы.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает "Интерфакс-Украина".

"Если лингвистическо-семантическая экспертиза скажет, что Медведчук или кто-то другой предоставляет своими заявлениями информационную поддержку задачам и практическим действиям террористических организаций на временно оккупированных территориях, тогда следователь примет решение процессуального характера", - сказал он.

По словам генпрокурора, он тщательно изучает высказывания Медведчука уже на протяжении года, но только сейчас, во время избирательного съезда "За жизнь", он "четко задекларировал те же намерения, которые декларируются в Москве".

"Разговор о том, что на Донбассе должно быть создано их собственное правительство и парламент с моей точки зрения не является предметом минских соглашений", - добавил он.

В то же время Луценко отметил, что в настоящее время не может "ни подозревать, ни обвинять" Медведчука.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" Дело против Медведчука: кому мешает кум Путина и почему это выгодно сейчас.