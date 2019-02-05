ГПУ открыла дело против кума Путина: в чем его обвиняют

Генеральная прокуратура Украины открыла дело против политика и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука за его высказывания относительно Донбасса.

Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокуроры Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"5 февраля 2019 года Генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата Тетерева Андрея в ЕРДР внесены сведения о совершении Медведчуком В.В. уголовных преступлений, предусмотренных часть 1 статьи 110 УК Украины и частью 1 статьи 111 УК Украины", - написала она.

По словам Сарган, глава пророссийской организации "Украинский выбор - право народа" и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 года в Киеве, заявив о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Его план-концепция предусматривает создание на Донбассе автономного региона "Донбасс" в составе Украины. Он считает, что такие договоренности по Статусу Донбасса возможно достичь в четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва.

"Учитывая, что согласно статье 1 Конституции Украины, Украина является унитарным государством, территориальное устройство закреплено в статье 133 настоящего Закона, а также то, что Российская Федерация путем обеспечения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) живой силой, вооружением и другими материалами проводит агрессивные действия в отношении Украины, провозглашение концепции образования автономного региона Донбасс способствует законодательному закреплению временно оккупированной территории вопреки Основному Закону и предоставляет иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки", - отметила пресс-секретарь Генпрокуроры.

Она подчеркнула, что при таких обстоятельствах, в действиях Медведчука В.В. усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и части 1 статьи 111 УК Украины (Государственная измена).

"Конституцией Украины законодательно закреплено территориальное устройство Украины (статьи 133), предусматривающей Донецкую и Луганскую области, как административно-территориальные единицы в составе государства. В настоящее время существует реальная угроза насильственного отторжения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей от Украины. Поэтому призывы провозглашены на партийном съезде (идеальная совокупность, когда одни и те же действия лица составляют ответственность по двум статьям УК Украины, двумя составами преступлений)", - заявила Сарган.

По ее словам, в данном случае провозглашено призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения.

"В частности, в действиях Медведчука В.В. содержатся составы преступлений, предусмотренные частью 1 статьи 110 УК Украины, а именно: умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, то есть публичные призывы, а также частью 1 статьи 111 УК Украины - государственная измена в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины", - подытожила Лариса Сарган.

Материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности Украины по подследственности.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о визите в Донецк человека Медведчука и встрече с главарем ДНР.