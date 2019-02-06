Дело против Медведчука: кому мешает кум Путина и почему это выгодно сейчас

Одиозный политик Виктор Медведчук обрел теоретические шансы лишиться VIP-места в касте неприкасаемых. Дело в том, что 5 февраля против кума Путина Генпрокуратурой было открыто уголовное дело, да еще и по каким статьям: "Посягательство на территориальную целостность Украины" и "Государственная измена". Означает ли это, что политик реально рискует оказаться на скамье подсудимых или дело Медведчука является очередной предвыборной мистификацией, - разбирался "Апостроф".

Джеб Тетерука

Сокрушительный удар по Медведчуку нанес нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук. Но обо всем по порядку.

Так, 29 января в столице состоялся съезд партии "Оппозиционная платформа – За життя". На мероприятии присутствовал и Виктор Медведчук как глава политсовета партии. Речь Медведчука с трибуны оказалась настолько весомой, что потянула на уголовное дело сразу по двум статьям. Например, политик предложил создать так называемый "автономный регион Донбасс" и закрепить такой статус региона в Конституции. По задумке Медведчука, у автономии должно быть собственное правительство и даже парламент. Договариваться о создании такого "чуда" кум Путина предложил, конечно же, с Россией и ее марионетками: ДНР и ЛНР.

На самом деле, ничего неожиданного: "Ну это же Медведчук", - подумали многие, но только не Андрей Тетерук, который обратился с депутатским запросом в ГПУ. Прошло пять дней, вуаля, и против Медведчука готово уголовное дело.

Но интересно другое. Заявления кума Путина об автономии Донбасса прозвучали задолго до 29 января. Вот, например, что говорил Медведчук о Донбассе в прошлом году в интервью телеканалу "112".

"Я вижу этот особый статус в предоставлении автономии, возможности создать свое правительство, свой парламент. Но автономия в составе Украины", - подчеркнул Медведчук.

Кроме того, Виктор Медведчук неоднократно заявлял о том, что Украина должна поменять систему государственного устройства и стать федерацией.

"Федерализм — это наиболее здравое решение для Украины. Я был и остаюсь сторонником федеративного устройства Украины", - говорил Медведчук в феврале прошлого года в интервью российскому изданию "Новая газета".

Однако такие громкие заявления не стали причиной для открытия каких-либо уголовных дел против кума Путина. Более того, рассуждения Медведчука на съезде "Оппозиционная платформа – За життя" 29 января, напротив, прозвучали намного осторожнее, чем более ранние его заявления. Например, политик неожиданно заявил, что идея федерализации для него уже не так актуальна.

Съезд партии "Оппозиционная платформа - За життя" Фото: platform.org.ua

"Мы сейчас не говорим о федеративном устройстве, потому что есть разница между унитарным и федеративным государством. Мы живем по Конституции, которая предусматривает унитарный статус, со статусом автономии для отдельного региона. Это действующая Конституция", - отметил Виктор Медведчук.

Тогда почему же за резкие заявления кума Путина в прошлом году никому не приходило в голову привлекать его к ответственности, а идентичные тезисы в более мягкой форме стали поводом для открытия против Медведчука уголовных дел?

Здесь возможно два варианта.

Медведчук надоел?

Первый вариант – Виктор Медведчук действительно надоел украинской власти. Кредит терпения президента исчерпался, и на кума Путина решили "наехать" основательно. Кроме того, крупных обменов пленными при посредничестве Медведчука уже давно не происходило, а ведь именно такая "миротворческая" деятельность одиозного политика в теории позволяла ему иметь неприкосновенность и находиться на особом положении.

Однако по словам экспертов, опрошенных "Апострофом", такая версия выглядит недостаточно реалистично.

"Против Медведчука действуют санкции, принятые США и Австралией, за его действия во время Майдана и помощь режиму Януковича. Но реакции нашей власти не было. Если бы последовали по настоящему серьезные действия относительно медиа и бизнес ресурсов, подконтрольных Медведчуку, тогда можно было бы говорить, что президент и действующая власть действительно начинают разбираться с его деятельностью и активами в Украине", - поясняет "Апострофу" политтехнолог Ярослав Макитра.

"Сомнительно, что Медведчук вдруг надоел, - добавляет "Апострофу" политический аналитик Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко. – Долгое время до Медведчука никому особо дела не было. А, учитывая его положение и влияние на СМИ, ему позволяли это делать. Вряд ли у президента или правоохранителей не было возможностей препятствовать расширению влияния Медведчука".

Второй вариант – дело против Медведчука является политической технологией. И этот сценарий эксперты называют наиболее вероятным. Действительно, в последнее время президенту все чаще и чаще приходится оправдываться перед СМИ, общественниками и политическими оппонентами за то, почему Виктор Медведчук, имея такие взгляды, до сих пор не является объектом пристального внимания правоохранителей. А играя на поле патриотического электората даже для своих единомышленников, Порошенко все сложнее и сложнее находить аргументы за Медведчука.

А тут еще и Арсений Яценюк ударил по больному месту.

"Я обращаюсь к вам освободить Украину от кума Путина. Он не освобождает заложников - он захватывает заложников рукой своего путинского и антиукраинского элемента", - обратился Яценюк к Порошенко в ходе недавнего съезда "Народного фронта".

Съезд партии "Народный фронт" Фото: Александр Гончаров / Апостроф

Еще раз отмолчаться, значило бы потерять драгоценные проценты рейтинга.

"На съезде "Народного фронта" фактически в открытую бросили вызов Порошенко. Очевидно "Народный фронт" пытался использовать эту тему для давления на Порошенко и в окружении президента решили перехватить инициативу. Таким образом, убирается возможность для критики Порошенко. На президента постоянно давят по этому вопросу, а как-то отреагировать нужно. На самом же деле, особых перспектив по этому делу не видно", - пояснил "Апострофу" политолог Петр Олещук.

Теперь же на все обвинения власти, "почему Медведчук не сидит", можно ответить предъявлением уголовного дела.

"Это демонстрация того, что мы наконец-то взялись за Медведчука, какие мы молодцы. Но что мешало это делать последние 5 лет?" - комментирует ситуацию "Апострофу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Узник совести

Другое дело, есть ли у дела против Медведчука хоть какие-то судебные перспективы?

"ГПУ должна была реагировать, что она и сделала: открыла производство. Но само по себе производство можно открыть практически по любому поводу и это еще ничего не значит. Без предъявления подозрения это "мертвые" материалы", - отмечает Олещук.

"Виновность того или иного человека устанавливает только суд. А теперь сравните количество громких заявлений генпрокурора и количество громких судебных решений. Поэтому все, что не дошло до суда – политический пиар", - резюмировал Игар Тышкевич.

Кстати, в 2016 году ГПУ уже открывала уголовное производство против Виктора Медведчука и его организации "Украинский выбор". И тогда в прокуратуру также обращался "фронтовик", но не Тетерук, а Андрей Левус. Кроме статьи о государственной измене тогда Медведчуку предъявили финансирование терроризма и совершение действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. Но "Украинский выбор" не закрылся, а одиозный политик ни дня не провел в СИЗО.

Интересно, что кроме власти от возбуждения уголовного дела против Медведчука выигрывает… сам Медведчук. Нет, в стане политика конечно уже заявили, что все обвинения в адрес лидера беспочвенны. Но теперь кум Путина с новой силой может использовать тезисы о власти, которая не желает решать проблем Донбасса и хочет посадить за решетку тех, кто готов это делать. В общем, примерять на себя роль узника совести, попутно сплачивая свой электорат, чем в лагере политика уже и начали заниматься: "Атака на Виктора Медведчука доказывает ‒ больше всего на свете "партия войны" боится реализации плана Медведчука, восстановления мира на Востоке Украины, возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс", - говорится в заявлении организации "Украинский выбор".