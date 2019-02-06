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Гройсман призвал 14 февраля заниматься любовью без документов

среда, 06 февраля 2019, 17:35

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал украинцев 14 февраля "заниматься любовью без документов".

Данное заявление он сделал на заседании Кабмина в среду, 6 февраля, передает "Корреспондент", комментируя внедрение в Украине электронной услуги Е-малятко.

Министр юстиции Павел Петренко напомнил, что в Украине планируют Е-малятко, благодаря чему семьи с новорожденными смогут оформить документы на малыша, денежную помощь, другие документы в режиме онлайн.

"Дети – это самое дорогое, что у нас есть, поэтому нужно всегда в них инвестировать самое лучшее. Занимайтесь любовью, а о документах позаботится Минюст", - сказал Гройсман.

Также Петренко напомнил, что 14 февраля органы регистрации браков в Киеве будут работать до 24:00, и можно будет пользоваться услугой "брак за сутки".

На что премьер ответил, что "14 февраля можно будет заниматься любовью без документов".

Как сообщал "Апостроф", 11 января 2019 года вступил в силу новый закон о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

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