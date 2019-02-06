США приняли новые санкции против Путина и его друзей: что известно

Сенат США принял новые санкции против России, Сирии и Ирана.

Об этом сообщает The Hill.

Так, санкции будут введены за военную помощь сирийскому президенту Башару Асаду, а также сотрудничество с ним в сфере поставок авиазапчастей и торговли нефтепродуктами.

Кроме того, сенат также принял поправку, которая предостерегает от слишком поспешного вывода американских войск из Сирии и Афганистана. Сенаторы также приняли решение о предоставлении военной помощи Израилю, которая включает в себя финансирование в размере 3 млрд долларов.

За соответствующий документ голосовали 77 сенаторов, из которых 23 политика были против.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США придумали новое наказание для Путина из-за Украины.