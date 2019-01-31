В США придумали новое наказание для Путина из-за Украины: что известно

ЕС и США планируют ввести новые санкции против России из-за отказа Кремля освобождать пленных украинских моряков после атаки в Азовском море.

Об этом сообщает "Апостроф".

"И США, и Европа рассматривают, какие дополнительные меры им следует принять, если Россия не вернет моряков, и будет и далее выявлять подобные стремления относительно контроля над Керченским проливом", - рассказал он.

По словам Волкера, среди возможных санкций могут стать определенные ограничения для российских судов и портов на Азовском море. Он также подчеркнул, что Пентагон планирует пересмотреть санкции против РФ за аннексию Крыма уже в феврале. Соответствующую встречу также проведут и в ЕС.

При этом, как говорит спецпредставитель США, отсутствие санкций за нападение на украинские корабли на данный момент, не говорит о безнаказанности России. Так, США и ЕС ждут дальнейших действий России. Волкер уверяет, что тот факт, что санкций еще не было, не означает, что Россия может действовать безнаказанно.

Как сообщал "Апостроф", ранее Волкер сравнил ситуацию в Украине до и после Революции достоинства.