РУС. | УКР.

четверг, 7 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 февраля

15:54
Тело Майкла Джексона может быть эксгумировано
15:45
Рада приняла решение по Днепропетровской области: как ее переименовали
15:37
​Мира не будет! На Кремль ТВ с воплями сцепились из-за бандеровцев, видео
15:29
В Киеве мужчина напал с ножом на друга и сбежал: фото и видео
15:25
Tesla Илона Маска уже год в Космосе: где она сейчас, карта и видео
15:22
​В "Укрзализныце" заговорили о двукратном поднятии цен на билеты
15:01
Убийство Гандзюк: стали известны скандальные подробности подготовки
14:51
Б*я! Жена Луценко ярко оконфузилась в прямом эфире, видео
14:50
Модная битва: Вера Брежнева и Кортни Кардашьян появились в одинаковых нарядах
14:46
​Названы подводные камни нового закона о валютной либерализации
14:42
Порошенко помог Украине связать будущее с ЕС и НАТО – эксперт
14:40
В Мукачево удачливый вор вынес из роддома 220 тысяч гривен: врач рассказала, откуда деньги
Все новости

Убийство Гандзюк: стали известны скандальные подробности подготовки

четверг, 07 февраля 2019, 15:01

Подозреваемый в организации покушения на Екатерину Гандзюк, Алексей "Москал" Левин за неделю до преступления получил за бесценок базу отдыха от юриста главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Об этом сообщается в расследовании журналистов программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

Как отмечается, юрист Мангера Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк передал Левину базу отдыха на берегу Черного моря в поселке Лазурное.

Современный комплекс Oasis Beach возвел в 2014 году бизнесмен из Херсона Леонид Аврамков, но в 2016 году произошел рейдерский захват комплекса, а затем последовало переоформление права на землю рядом юридических лиц. Все это происходило очень запутанно, поэтому переоформление до сих пор расследуют правоохранители.

Журналисты установили, что с лета 2018 года базой отдыха владеет фирма ООО "Лазурный отдых". Ее директор – человек из близкого окружения Мангера, а конкретней юрист и его доверенное лицо Андрей Мурашкин. Именно Мурашкин защищал интересы Мангера при рассмотрении иска против херсонского журналиста-расследователя Сергея Никитенко.

Бывший владелец Oasis Beach Аврамков, пострадавший от рейдерского захвата, подтвердил, что право на собственность комплексом перешло к окружению председателя Херсонского облсовета. По его словам, управляет комплексом сын Мангера Иван.

"Я с ним лично там встречался летом 2018 года. Он давал команду меня не пускать. Я много раз вызвал полицию. Только полиция слышала имя Мангера — они сразу разворачивались и уезжали", — рассказал Аврамков.

Журналисты получили в распоряжение документ, согласно которому юрист Мурашкин передал в управление базу отдыха Левину за символическую стоимость – по 500 грн в месяц. Договор заключен на 7 лет и действителен до сих пор.

Мурашкин в комментарии журналистам признался, что действительно передавал в аренду Левину Oasis Beach, но отказался объяснить, почему за бесценок. Он сослался на коммерческую тайну и отметил, что тогда не мог знать о преступных планах своего бизнес-партнера.

В свою очередь Мангер заявил, что ему ничего не было известно о бизнес-связях своего юриста с подозреваемым в организации нападения на Гандзюк.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", отец Катерины Гандзюк называл Владислава Мангера одним из возможных заказчиков нападения на нее.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Читайте также

Неизвестная сторона Авакова: как глава МВД повлияет на выборы

Дело против Медведчука: кому мешает кум Путина и почему это выгодно сейчас

Конституцию превратили в матрас, который прогибается под каждым президентом - Геннадий Друзенко

Главное - не ссориться: как в "Народном фронте" будут бороться за власть

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: