Убийство Гандзюк: стали известны скандальные подробности подготовки

Подозреваемый в организации покушения на Екатерину Гандзюк, Алексей "Москал" Левин за неделю до преступления получил за бесценок базу отдыха от юриста главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Об этом сообщается в расследовании журналистов программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

Как отмечается, юрист Мангера Андрей Мурашкин за неделю до нападения на Гандзюк передал Левину базу отдыха на берегу Черного моря в поселке Лазурное.

Современный комплекс Oasis Beach возвел в 2014 году бизнесмен из Херсона Леонид Аврамков, но в 2016 году произошел рейдерский захват комплекса, а затем последовало переоформление права на землю рядом юридических лиц. Все это происходило очень запутанно, поэтому переоформление до сих пор расследуют правоохранители.

Журналисты установили, что с лета 2018 года базой отдыха владеет фирма ООО "Лазурный отдых". Ее директор – человек из близкого окружения Мангера, а конкретней юрист и его доверенное лицо Андрей Мурашкин. Именно Мурашкин защищал интересы Мангера при рассмотрении иска против херсонского журналиста-расследователя Сергея Никитенко.

Бывший владелец Oasis Beach Аврамков, пострадавший от рейдерского захвата, подтвердил, что право на собственность комплексом перешло к окружению председателя Херсонского облсовета. По его словам, управляет комплексом сын Мангера Иван.

"Я с ним лично там встречался летом 2018 года. Он давал команду меня не пускать. Я много раз вызвал полицию. Только полиция слышала имя Мангера — они сразу разворачивались и уезжали", — рассказал Аврамков.

Журналисты получили в распоряжение документ, согласно которому юрист Мурашкин передал в управление базу отдыха Левину за символическую стоимость – по 500 грн в месяц. Договор заключен на 7 лет и действителен до сих пор.

Мурашкин в комментарии журналистам признался, что действительно передавал в аренду Левину Oasis Beach, но отказался объяснить, почему за бесценок. Он сослался на коммерческую тайну и отметил, что тогда не мог знать о преступных планах своего бизнес-партнера.

В свою очередь Мангер заявил, что ему ничего не было известно о бизнес-связях своего юриста с подозреваемым в организации нападения на Гандзюк.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", отец Катерины Гандзюк называл Владислава Мангера одним из возможных заказчиков нападения на нее.