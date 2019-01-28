Заказчиков знали и молчали: отец Гандзюк выступил с резким заявлением об убийстве

Отец советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк рассказал о том, кто мог убить его дочь.

Об этом сообщает Громадське.

"Я знаю только одно, когда организатор убийства - криминальный авторитет, который недавно вышел из тюрьмы, сотрудничает с головой Херсонского областного совета, депутатом партии "Батькивщина" Владиславом Мангером и тесно сотрудничает с председателем Херсонской областной государственной администрации, депутатом "Блока Петра Порошенко" Андием Гордеевым, заместителем Гордеева Евгением Грищуком - эти люди должны исчезнуть с политического горизонта", - отметил он.

Также он уточнил, что в СБУ и прокуратуре знают заказчиков убийства его дочери.

"Заказчиков знает генпрокурор Юрий Луценко, заказчиков знают в СБУ (Службе безопасности Украины - ред.). Я уверен, что заказчиков изначально знали в МВД (Министерство внутренних дел - ред.), знали и молчали. И теперь молчат ... Мне безразлично, как все эти люди будут врать, что у них нет полномочий, чтобы наказать виновных", - добавил Виктор Гандзюк.

Как сообщал "Апостроф", ранее отец Гандзюк рассказал о циничном разговоре организатора с исполнителем перед ее убийством.