В Днепре резко отреагировали на переименование области

Мэр Днепра Борис Филатов высказался против переименования Днепропетровской области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я категорически против переименования области искусственно придуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц", - написал Филатов.

При этом он отметил, что уверен в том, что у парламентариев не получится переименовать область.

Напомним, Верховная Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. За соответствующее решение на заседании парламента 7 февраля проголосовали 240 депутатов. Отмечают, что название Днепропетровской области нужно заменить в рамках декоммунизации, так как в нем упоминается о большевике Григории Петровском - одном из организаторов Голодомора 1932-33 годов.

Как сообщал "Апостроф", 6 февраля, Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект, предусматривающий переименование Кировоградской области в Кропивницкую.