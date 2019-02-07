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В Днепре резко отреагировали на переименование области

четверг, 07 февраля 2019, 17:37

Мэр Днепра Борис Филатов высказался против переименования Днепропетровской области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я категорически против переименования области искусственно придуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц", - написал Филатов.

При этом он отметил, что уверен в том, что у парламентариев не получится переименовать область.

Напомним, Верховная Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. За соответствующее решение на заседании парламента 7 февраля проголосовали 240 депутатов. Отмечают, что название Днепропетровской области нужно заменить в рамках декоммунизации, так как в нем упоминается о большевике Григории Петровском - одном из организаторов Голодомора 1932-33 годов.

Как сообщал "Апостроф", 6 февраля, Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект, предусматривающий переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

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