​Стало известно, кто может стать "справедливым арбитром" на выборах в Украине

Министр МВД Арсен Асваков стал единственным игроком, имеющим реальные инструменты и возможность обеспечить честные и справедливые выборы.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Во фракции НФ опрошенные "Апострофом" депутаты отмечают, что сам министр параллельно ведет переговоры и с лидерами президентской гонки - Юлией Тимошенко и Владимиром Зеленским, и что у него существуют определенные отношения с Игорем Коломойским, о чем он сам признавался, и Ринатом Ахметовым.

Кроме того, несмотря на некоторые разногласия, сохраняется тесное партнерство с старыми партийными сотоварищами – Турчиновым, Яценюком, Парубием и премьером Гройсманом.

С другой стороны – жесткое противостояние с группой "газовиков" в парламенте и осевшим в Вене олигархом Дмитрием Фирташем, откровенная вражда с Медведчуком, тяжелые отношения с окружением президента и очень непростые лично с главой государства.

Именно поэтому, в силу своего позиционирования и руководства самым мощным правоохранительным органом, Аваков, возможно, сам того не желая, стал единственным игроком, имеющим реальные инструменты и возможность обеспечить честные и справедливые выборы.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы.