РУС. | УКР.

пятница, 8 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 февраля

18:46
Есть погибшие и раненые: стало известно о потерях ВСУ на Донбассе
18:29
Где смотреть онлайн Атлетико - Реал: расписание трансляций
18:24
В Сирии ликвидировали очередного путинского "ихтамнета"
17:47
Было понятно, что они - пара: Собчак и Богомолова подловили в Париже
17:46
​Стало известно, о компромиссе между Францией и Германией по "Северного потока-2"
17:41
Выжила, прыгнув с 10 этажа: стало известно о серьезном ЧП в Москве
17:37
Важный экологический проект Ахметова: что известно на данный момент
17:33
"Динамо" не смогло обыграть самый титулованный клуб Швеции
17:11
​Стало известно, кто может стать "справедливым арбитром" на выборах в Украине
17:02
Православные паспорта: в сети высмеяли идею оккупантов Крыма сделать фейс-контроль в "Херсонесе"
17:02
Нет других певцов? В России недовольны выбором участника для Евровидения
16:55
Динамо - Мальме: полное видео матча
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Стало известно, кто может стать "справедливым арбитром" на выборах в Украине

пятница, 08 февраля 2019, 17:11

Министр МВД Арсен Асваков стал единственным игроком, имеющим реальные инструменты и возможность обеспечить честные и справедливые выборы.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Во фракции НФ опрошенные "Апострофом" депутаты отмечают, что сам министр параллельно ведет переговоры и с лидерами президентской гонки - Юлией Тимошенко и Владимиром Зеленским, и что у него существуют определенные отношения с Игорем Коломойским, о чем он сам признавался, и Ринатом Ахметовым.

Кроме того, несмотря на некоторые разногласия, сохраняется тесное партнерство с старыми партийными сотоварищами – Турчиновым, Яценюком, Парубием и премьером Гройсманом.

С другой стороны – жесткое противостояние с группой "газовиков" в парламенте и осевшим в Вене олигархом Дмитрием Фирташем, откровенная вражда с Медведчуком, тяжелые отношения с окружением президента и очень непростые лично с главой государства.

Именно поэтому, в силу своего позиционирования и руководства самым мощным правоохранительным органом, Аваков, возможно, сам того не желая, стал единственным игроком, имеющим реальные инструменты и возможность обеспечить честные и справедливые выборы.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Серый кардинал: зачем Аваков американцам и как он может повлиять на выборы.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Неизвестная сторона Авакова: как глава МВД повлияет на выборы

Дело против Медведчука: кому мешает кум Путина и почему это выгодно сейчас

Конституцию превратили в матрас, который прогибается под каждым президентом - Геннадий Друзенко

Главное - не ссориться: как в "Народном фронте" будут бороться за власть

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: