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В сети объявили "охоту" на полицейских, избивших активистов в Киеве: опубликованы фото

воскресенье, 10 февраля 2019, 10:57

Известный волонтер Роман Синицын объявил о начале кампании по сбору информации о сотрудниках полиции, которые избили активистов в Подольском управлении полиции в Киеве.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"500 долларов американских за этого у**ана "я свой, я из розыска". ФИО, должность, домашний адрес, семья. По пятьдесят за каждого беркутенка из ППОП Киевского, кто там принимал участие. ФИО, должность, домашний адрес, семья", – пишет Синицын.

Активист отметил, что сведения о семьях полицейских собирают, чтобы "поздравить жен правоохранителей с 8 марта".

"Интересуемся как граждане. Персональных данных не собираем. Хочется поздравить жен правоохранителей с 8 марта. Все в рамках "журналистского расследования" гг", - пишет он.

"Репост решает. 500 долларов, ну или 50 могут жить у вас в подъезде. Или их теща. Или вы что-то слышали", - говорится в посте.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство после многочисленных обвинений в адрес полиции в избиении митингующих возле отделения на улице Хорива в Киеве.

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