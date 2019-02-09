Столкновения в Киеве: против полиции возбуждено уголовное дело

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство после многочисленных обвинений в адрес полиции в избиении митингующих возле отделения на улице Хорива в Киеве.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

"Департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных правонарушений, подследственных ГБР, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержание публичного обвинения в соответствующих производствах внесены в ЕРДР сведения о совершении работниками правоохранительных органов уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий). Сформирована следственная группа из работников ГБР", - заявила Сарган.

Продолжаются следственные действия.

"Возле Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве работники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим", - добавила Сарган.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в аэропорту "Борисполь" под Киевом пограничники задержали активиста Назария Кравченко, одного из инициаторов акции "Кто заказал Катерину Гандзюк".