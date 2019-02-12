На Западе договорились о новых санкциях против России: названы сроки

США и ЕС введут новые санкции против России из-за ее атак в Черном и Азовском морях в ближайшее время.

Об этом сообщает Financial Times.

Уточняется, что новые ограничения будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел Евросоюза в следующий понедельник (18 февраля, - прим. ред.) и могут быть введены в течение ближайшего времени.

Известно, что пакет санкций будет объявлен до конца марта. Кроме того, отмечается, что это будет совместный шаг, как со стороны США, так и Европейского Союза.

"Западные страны приблизились к согласованию ряда новых санкций против России в скоординированных усилиях, направленных на наказание Москвы за ее агрессию против Украины в Азовском море", - пишет издание.

По словам представителей европейских властей, санкции ударят, прежде всего, по физическим лицам и организациям, которые были причастны к захвату трех украинских кораблей и членов экипажей у Керченского пролива прошлого года.

Как сообщал "Апостроф", ранее Украина нанесла новый удар по Кремлю.