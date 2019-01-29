Россию предупредили: генерал указал на готовность Киева отбить атаку Москвы

Украина сделала России предупреждение, проведя в акватории Азовского моря учения боевых самолетов.

Об этом "Апострофу" рассказал экс-глава Службы внешней разведки, генерал Николай Маломуж.

По его словам, подобные демонстрации сил всегда проводятся в случае существования конфликта между странами.

"И в случае открытой агрессии или боевой операции Объединенные силы способны применять огневые ресурсы, чтобы дать отпор любой военной операции - например, если враг попытается провести операцию по захвату портов или наших кораблей. Поэтому это в некоторой степени предупреждение России - предупреждение на уровне демонстрации учений. Это всегда делалось, когда было противостояние между различными странами, не вступавшими в прямое боестолкновение. Демонстрируется готовность, чтобы показать врагу свою способность защищать территорию", – отметил Маломуж.

Генерал также добавил, что украинские войска продемонстрировали готовность и слаженность.

"Это сдерживающий фактор, который на Россию действует психологически - мол, наши силы готовы к агрессивным действиям россиян", – объяснил он.

Подробнее об учениях в Азовском море читайте в материале "Апострофа": Украина сделала важное предупреждение России: что это значит.