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Невкусный холодец: Гордон высказался о свинском "подарке" от кандидата в президенты

вторник, 12 февраля 2019, 08:50

Неизвестные принесли под офис украинского журналиста Дмитрия Гордона свиную голову на вилах, на пятаке которой был надет презерватив.

Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

"Хулиганы нарисовали свиную голову на асфальте, подписав ее нецензурным словом", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Еспресо", сам Гордон рассказал, что голову утром обнаружили сотрудники редакции, которые пришли на работу.

"Честно вам скажу: я очень расстроился. Мы с этой свиной головы приготовили холодец, а он оказался невкусным. Могли бы подбросить что-то лучше, по большому счету. Идиоты, вернее, идиот. Потому что нами установлено, что за этой акцией стоит один из кандидатов в президенты", - сказал журналист.

По его словам он подал заявление в полицию, и пока продолжаются следственные действия, не может назвать фамилию этого кандидата.

"Я обещаю назвать его фамилию, пусть закончится следствие. Просто дурак. А болванами быть нельзя, потому что за это наказывают. Он будет наказан. Конечно же, по закону. Учитывая, что там были вилы, могу сказать только, что это не Ляшко", - отметил Гордон.

Как сообщал "Апостроф", ранее Гордон на творческом вечере организовал "президентские выборы".

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Раздел: Политика Тема:
Теги: Гордон, Киев

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