Вакарчук впервые высказался о походе Зеленского в политику

Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук обвинил в неискренности кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского.

Данное заявление он сделал в интервью журналистке Соне Кошкиной.

По его словам, она пока что мало может сказать о Зеленском как о политике.

"Когда ты говоришь, что надо бороться с олигархами, но вместе с этим сам связан с олигархом, то неважно, какая твоя фамилия, неважно, чей ты кандидат. Ты говоришь неправду", - сказал Вакарчук.

Музыкант также высказался за то, чтобы Зеленский, как и другие кандидаты в президенты, приняли участие в телевизионных дебатах.

В то же время Вакарчук ушел от ответа на вопрос, примет ли он приглашение Зеленского, если тот вдруг станет президентом и пригласит его выступить у него на инаугурации.

"Я не комментирую кандидатов в президенты. Я не выступаю на инаугурации у тех, кто меня приглашает, я выступаю там, где мне хочется. Я тебе все уже ответил, что хотел", - заявил музыкант.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский сделал резкое заявление о Коломойском.