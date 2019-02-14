Большой войны не будет: в Украине рассказали, на что готов Путин

Президент России Владимир Путин вряд ли решиться на полномасштабную агрессию в отношении Украины, но украинцам нужно быть готовыми ко всему.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал генерал-лейтенант Василий Богдан.

"На данном этапе Путин вряд ли решится на полномасштабную агрессию в отношении Украины - даже при условии полного поражения пророссийских сил на выборах. Но ввиду того, что творится у нас на границах, учитывая, как к этой ситуации подтягиваются Беларусь, Приднестровье, и видя накачку оружием и военной техникой Крыма - это долгосрочная угроза. Поэтому Украина должна быть готова ко всему. В частности, нам нужно заниматься производством собственных ракет, особенно в условиях, когда прекращено действие договора РСМД. Да, у нас есть государственная программа "Ракетный щит" (комплекс восстановительных действий в отношении ракетного потенциала Украины. Активно внедряется и разрабатывается после начала военной агрессии России, - "Апостроф") и мы ни у кого не должны спрашивать разрешения на производство ракет", - уверен он.

Также эксперт озвучил важный совет, как действовать мировой общественности в сложившейся ситуации.

"Сейчас мы наблюдаем эскалацию серьезной напряженности и, как следствие, эскалацию гонки вооружений, и, что очень опасно - гонки ядерных вооружений. В этой ситуации мир должен осознать, перед какой угрозой он стоит. И необходимо принять все меры для разрядки международной напряженности, потому что ядерная катастрофа может привести к концу жизни на Земле. В свое время Горбачев и Рейган пошли на этот шаг", - говорит Богдан.

Подробнее о главных угрозах России на выборах в Украине, читайте в материале "Апострофа": Путин будет использовать все средства в Украине кроме одного – генерал.