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Не только Медведчук: генерал раскрыл планы Путина по Украине

пятница, 15 февраля 2019, 04:26

Накануне президентских выборов в Украине Кремль будет предпринимать все возможные средства для того, чтобы повлиять на ситуацию.

Об этом "Апострофу" рассказал ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, российским спецслужбам дополнительно выделено 350 миллионов долларов для проведения информационно-подрывной пропагандистской и диверсионно-террористической деятельности в Украине - их целью является создание зон и центров социальной напряженности, вброс разнообразных дезинформационных и компрометирующих материалов на определенных политиков и политические силы.

"Безусловно, что в связи с этим россияне будут достаточно активно использовать киберпространство. Поэтому выводы и заявления украинских спецслужб основываются на объективной и достоверной информации. И ожидание такого подхода путинского режима к ситуации в Украине накануне и в процессе выборов должно было побудить все ветви власти для мобилизации соответствующих ресурсов", - отметил генерал.

Богдан подчеркнул, что прежде всего, надо усовершенствовать соответствующее законодательство Украины, особенно в вопросах дальнейшей криминализации.

"Демократия - да, свобода слова - да, но есть определенные особенности украинского молодой демократии, которые позволяют нашему врагу этим пользоваться и активно проводить свою подрывную пропагандистскую деятельность. Взять того же Виктора Медведчука, который на приобретенных с помощью своих посредников каналах проводит антиукраинскую политику. Фактически он является рупором Кремля, резидентом Путина в Украине, но только сейчас начали принимать какие-то меры", - пояснил он.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" Путин будет использовать все средства в Украине кроме одного - генерал.

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