​Рука Кремля? В Украине высказались о неочевидной угрозе для выборов

Существует еще одна угроза во время предстоящих украинских выборов – использование украинскими политиками "руки Кремля" в своих целях.

Об этом рассказал "Апострофу" политический эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко.

"Кейс "руки Кремля" может быть использован и в интересах украинской власти, которая таким образом будет бороться с конкурентами, выставляя их "предателями". Любого, кто не согласен с действиями власти, можно назвать "московским агентом" и не волноваться за контраргументы на объявленные им факты. То есть существует угроза гиперболизации российского влияния со стороны действующей власти для оправдания притеснений конкурентов, журналистов и представителей гражданского общества. Но угрозы российского вмешательства в украинские выборы это не снимает", - убежден эксперт.

Он также убежден, что выборы-2019 – большое испытание не только для украинцев, а и для всего мирового сообщества.

"Итак, выборы в 2019 году покажут зрелость украинской политической элиты и устойчивость украинских политических институтов или их отсутствие. Избирательная кампания должна способствовать интеграции и целостности страны, а не новому расколу и конфликтам. Международное сообщество должно играть важную роль в содержании избирательной гонки в рамках демократических стандартов и не позволить основным заинтересованным сторонам пересекать красные линии в борьбе за власть. Позиция иностранных партнеров, прежде всего БДИПЧ ОБСЕ, ООН, а также США и ЕС, будет очень важной для внутриполитического процесса", - подытожил Петренко.

Детально читайте в материале "Апострофа": Угрозы выборов: как в Украине могут использовать "руку Кремля".