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Вакарчук рассказал, за кого будет голосовать на выборах

пятница, 15 февраля 2019, 09:39

Музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук озвучил три основных требования к кандидатам в президенты Украины.

Свои главные условия он обнародовал в Facebook.

Вакарчук напомнил, что не имеет планов поддерживать кого бы то ни было из претендентов на пост главы государства.

Он подчеркнул, что важны не образы кандидатов, а ценности, которые стоят за ними - "не лозунги на билбордах, а конкретные действия. Не яркость предвыборных кампаний, а то, как он ведет себя в реальной жизни".

"Для того, чтобы я мог проголосовать за того или иного кандидата в президенты, должны быть выполнены три условия", - написал он.

Первое условие от музыканта заключается в том, что кандидат в президенты должен принять участие в теледебатах с оппонентами или в программах подобного формата, которые будут проходить в прямом эфире и без наличия суфлера.

Также, по словам Вакарчука, кандидат в президенты должен назвать имена членов своей команды.

"Это, в первую очередь, касается назначений, соответствующие президентским полномочиям, а именно: Министра иностранных дел, Министра обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, Генерального прокурора, руководителя Службы внешней разведки, руководителя Службы безопасности", - написал он.

Третье условие состоит в том, что "кандидат должен продемонстрировать на реальных фактах, как он или она выполняли свои обещания в прошлом".

"Это касается тех, кто уже занимал государственные должности или занимает их сейчас", - пояснил Вакарчук.

При этом он отметил, что если хотя бы одно из этих трех условий не будет выполнено, за такого кандидата в президенты голосовать не следует.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вакарчук впервые высказался о походе Зеленского в политику.

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