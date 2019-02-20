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Одиозный фанатик Новороссии рассказал о надеждах Кремля на Украину

среда, 20 февраля 2019, 01:21

Российские власти надеются на то, что после президентских выборов в Украине ситуация для них станет более благоприятной.

Об этом в интервью пропагандистскому телеканалу ForPost рассказал экс-нардеп Олег Царев.

"Очень многие в России надеются, что с президентскими выборами поменяется ситуация в Украине. Это преобладающая точка зрения во властных коридорах", – высказался он.

При этом сам Царев со скептицизмом отнесся к таким перспективам. По его мнению, у Кремля отсутствуют идеи по поводу того, что делать с Украиной и Донбассом в случае, если после выборов ничего не изменится.

"Я знаю, что есть определенные кандидаты, ведутся определенные переговоры, есть определенные обещания. Но где гарантии, что эти обещания будут выполняться?", – рассказал один из организаторов проекта так называемой "Новороссии".

Напомним, подробнее о планах Кремля на выборы в Украине читайте в материале "Апострофа": Путин будет использовать все средства в Украине кроме одного.

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