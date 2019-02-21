Порошенко ткнул носом пропагандиста Кремля в жестокую реальность: видео

Президент Украины Петр Порошенко жестко ответил российскому журналисту, собкору программы "Вести" Валентину Богданову в кулуарах Генассамблеи ООН.

Соответствующее видео показали в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

Россиянин подошел к Порошенко с вопросом, когда Украина выпустит на свободу скандального пропагандиста Кирилла Вышинского, однако получил жесткий отпор.

"24 украинских моряка находятся у вас незаконно в тюрьме. Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно выпустить, потому что вы — агрессор, вы — нарушитель международного права и вы и ваш лидер — убийцы украинцев! Всего доброго!" – ответил президент пропагандисту.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", российский пропагандист Дмитрий Киселёв солгал о племяннике Сергее, который якобы воевал на Донбассе на стороне боевиков и был осужден в Германии за терроризм.