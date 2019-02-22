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Аваков заявил о громкой "подставе" против него

пятница, 22 февраля 2019, 20:47

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что определённые структуры готовят ряд провокаций против него и министерства.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Несколько часов назад оперативные источники сообщили мне, что определённые структуры готовят ряд провокаций против меня - как министра внутренних дел - и МВД. Это делается для того, чтобы дискредитировать и нивелировать работу полиции по обеспечению честных выборов в Украине", - написал он.

По словам министра, на его счета в Украине или Италии из непонятных источников должна "упасть" внушительная сумма денег в иностранной валюте - якобы за оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определённого кандидата.

"Для полноты "эффекта" деньги могут быть российского происхождения", - отметил он.

"Когда такого рода провокации исходит от страны-агрессора, я понимаю. Но когда такие интриги плетутся против тебя в собственной стране – это принять непросто. Тем не менее, я предполагал, что что-то подобное может случиться. И старался быть к этому готов. И готов. Мы тут в МВД не сахарные – не растаем", - добавил Аваков.

Министр также заверил, что "никогда не пойдет на компромиссы и не будет заключать тайных союзов ни с одним из кандидатов в президенты, сколько бы ему не приписывали таких союзов в прессе".

Подробнее о роли Авакова в грядущих выборах читайте в материале "Апострофа" Неизвестная сторона Авакова: как глава МВД повлияет на выборы.

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