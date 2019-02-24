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В Европе указали на главные промахи Украины

воскресенье, 24 февраля 2019, 21:08

Главным провалом Украины является административный тупик между правительством и администрацией президента, который может вскрыться в аккурат после результатов парламентских выборов.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал эксперт берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель.

"Среди очевидных проблем и провалов - судебная реформа, нереформированная прокуратура, нереформированная полиция. В этом году во время парламентских выборов будет заметной и другая проблема: реформа избирательного законодательства была ограниченной, поверхностной. Не было конституционной реформы. Поэтому, какими бы ни были результаты президентских и парламентских выборов, люди олигархов все равно будут в Раде. Также административный тупик между правительством и президентской администрацией может остаться или даже совсем усилиться - в зависимости от результатов выборов", - говорит он.

Кроме того, эксперт назвал и достижения Украины.

"Если говорить о безопасности, то достижением Украины было возрождение собственных Вооруженных сил. Украина сделала достаточно большие шаги вперед и в сферах государственных закупок, энергетики, микролиберализации, дерегуляции, децентрализации, здравоохранения, трудового законодательства", - уточнил Грессель.

Подробнее о том, почему россияне никогда не откажутся от планов покорить Украину, читайте в материале "Апострофа": Россия еще не сдалась в Украине: в чем опасность вмешательства в выборы.

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