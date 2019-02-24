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В Кабмине заговорили о последствиях победы Зеленского на выборах

воскресенье, 24 февраля 2019, 09:56

В случае победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине может начаться оперативный процесс перехода к парламентаризму.

Об этом в интервью ZN.UA заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его мнению, Зеленский - президент, которому не будут свойственны те функции, которые взял на себя Порошенко.

Аваков отметил, что всегда выступал последовательно за устранение дуализма государственных функций.

"Президент не должен заниматься всем - от энергетики до дипломатии. Считаю, если Зеленский победит на выборах, процесс перехода к парламентской республике будет ускорен. Даже этот парламент, на мой взгляд, готов поддержать парламентскую республику. Парламентаризм - комфортнее для всех. В ближайшие пять лет, на мой взгляд, он - почти неизбежная конструкция. Если этого, не дай Бог, не случится, у нас плохие перспективы для развития. Главный тормоз - даже не отсутствие структурных реформ, а дуализм власти", - сказал министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети разгневало поздравление Зеленским украинцев с советским праздником.

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