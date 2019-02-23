Сети разгневало поздравление Зеленским украинцев с советским праздником

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский поздравил 23 февраля украинцев с отмененным праздником "Дня защитника отечества".

Об этом в Facebook сообщил журналист Виталий Гайдукевич, который опубликовал скриншот соответствующего поста Зеленского в соцсети.

"Нет, это не фейк. Да, они это уже убрали. Да, это лютый трэш и куча рагулей, быдломассы, х*хлов и малороссов этому трэшу нагнали рейтинг. Угу, давайте, расскажите, что страна хочет новые лица. Страну давно дебилизирует телевизор и вот - результат", - написал он.

Сообщение о посте Зеленского вызвало бурю гнева среди комментаторов. Однако сторонники шоумена принялись отрицать его подлинность.

"Фанклуб ЗЕклоуна настаивает, что это фейк? Пропишу и здесь просьбу озвучить официально позицию по 23 февраля, советской армии и когда именно день защитника в Украине. Искренне надеюсь, что эта позиция будет. Как появится, это сообщение будет убрано" - добавил Гайдукевич в ответ.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленского поймали на "репетиции" инаугурации.